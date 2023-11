CALTAGIRONE (CATANIA) – La polizia di Caltagirone ha arrestato tre persone, due uomini e una donna, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno individuato un’abitazione, nel quartiere Cappuccini, quale possibile luogo di spaccio di droga. Si sono, quindi, appostati nelle vicinanze e dopo qualche ora, constatando un frequente andirivieni, sono entrati in azione e hanno colto di sorpresa i presenti, due giovani di 23 anni e una donna di 39, quest’ultima beccata mentre stava confezionando alcuni involucri di cocaina. I poliziotti hanno, così, perquisito l’appartamento, riconducibile a uno dei due ragazzi, e i presenti. La droga, circa 5 grammi di cocaina e il denaro provento dello spaccio trovato a uno dei giovani, sono stati sequestrati. I tre sono stati arrestati, per due di loro è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e per il terzo la custodia cautelare in carcere.