PALERMO – Un incendio è divampato questa mattina nell’ex plesso scolastico Grazia Deledda occupato dai senzatetto in largo Gibilmanna, a Palermo. Gli occupanti sono usciti e hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Non è escluso che ad appiccare le fiamme sia stato uno degli occupanti che nel corso di una lite ha dato fuoco ad alcune suppellettili. Ci sono due intossicati a causa dell’incendio. Nella struttura ci sono 9 famiglie, complessivamente 27 persone. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due intossicati e i carabinieri. Le famiglie sono tornare dentro visto che il rogo non ha provocato danni strutturali.