CATANIA – Sessanta minuti da dedicare ogni ultimo mercoledì del mese a dire no alle guerre in atto nel mondo. I volontari delle associazioni, dei sindacati e dei movimenti catanesi a turno leggeranno un documento in cui saranno raccontati importanti aspetti della guerra in atto a Gaza, di tutti gli altri conflitti compreso quello russo ucraino, e dei crimini contro l’umanità che si stanno perpetrando in queste settimane. Il primo appuntamento di “Una via per la pace – Catania per l’abolizione della guerra” si terrà mercoledì prossimo alle 19 con concentramento in via Etnea 288. I partecipanti vestiranno di bianco.

“La manifestazione sarà l’occasione per ribadire ai nostri concittadini che la guerra è solo vittime civili e non un atto eroico – hanno spiegato gli organizzatori – e dopo la lettura di un documento sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime delle guerre. Due brani o due poesie saranno lette da due attori che hanno abbracciato con entusiasmo questo progetto e che già ci sono stati vicini in altre occasioni: Aldo Toscano ed Elvira Fusto. I brani saranno proposto da noi tutti i partecipanti al progetto, di volta in volta, seguendo un democratico ordine di proposta”. L’ora mensile dedicata alla pace sarà chiusa dal “Coro scatenato” con un brano musicale contro ogni guerra.