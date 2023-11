CATANIA – Quattro posteggiatori abusivi sono stati pizzicati dalla polizia di Catania. Uno in piazza Verga: all’atto del controllo non è stato in grado di esibire i documenti ed è stato quindi accompagnato in commissariato. Gli agenti hanno riscontrato che aveva a proprio carico alcuni precedenti ed era irregolare sul territorio nazionale. Il prefetto ha pertanto disposto l’espulsione. Altri due posteggiatori abusivi sono stati sorpresi in piazza Federico di Svevia. Entrambi hanno tentato di sfuggire al controllo. Infine il quarto è stato fermato in piazza Turi Ferro. Non avendo notato i poliziotti si era avvicinato al conducente di un’auto con l’obiettivo di farlo posteggiare: gli agenti sono saltati fuori e lo hanno multato.