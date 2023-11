CATANIA – Il progetto definitivo per l’ammodernamento della strada statale 284 Occidentale Etnea, nel tratto compreso tra Adrano e Paternò, è stato approvato dal commissario straordinario dell’opera, Raffaele Celia, responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia. L’intervento prevede un investimento complessivo pari a oltre 480 milioni di euro. Per risolvere le criticità presenti sono state valutate diverse soluzioni progettuali per l’ammodernamento dei 15 chilometri complessivi. E’ stata selezionata quella che prevede la realizzazione di una piattaforma stradale con due corsie per senso di marcia e carreggiate separate per un’estensione di 13 chilometri e l’adeguamento della attuale sezione stradale a una corsia per senso di marcia i restanti due chilometri. Il 30 novembre il commissario incontrerà rappresentanti della prefettura e dei comuni interessati per illustrare l’intervento.