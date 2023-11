Schifani: “Sconti sui voli anche da Ita”

Ita Airways aderirà all’iniziativa lanciata dalla Regione siciliana che prevede sconti sui biglietti aerei per i residenti nell’Isola. La conferma è stata data al governatore Renato Schifani dal neo direttore generale della compagnia di bandiera Andrea Benassi nel corso di un colloquio telefonico. “Nei prossimi giorni – dice il governatore – Ita comunicherà ufficialmente la propria adesione e nel frattempo ha già avviato le procedure per l’adeguamento del sistema informatico per le prenotazioni. Un’altra bella notizia per i siciliani”.