Assalti armati a Catania: due arresti

CATANIA – La polizia di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Massimo Torre, 43 anni, e Salvatore Manuel Monaco, 27 anni, già in carcere per altri reati, accusati di essere gli autori di cinque rapine (una in forma tentata) a negozi e passanti commesse tra il 7 e l’11 novembre del 2022. Il primo episodio risale al 7 novembre 2022: due uomini travisati, dopo essersi avvicinati al titolare della ditta ‘G.R. Security’, addetto alla vigilanza del McDonald’s di viale Ulisse, e dopo averlo minacciato con una pistola, sono entrati nel fast food ma sono stati messi in fuga dal vigilante. L’8 novembre sempre due uomini travisati e armati sono entrati nella stazione di servizio Eni di via Messina e hanno portato via circa 1.400 euro, tra il denaro contenuto nelle casse del bar e i biglietti Gratta e Vinci.

Il giorno dopo, un uomo a volto coperto e armato di coltello, ha assaltato una rivendita tabacchi in via Crispi, portando via 90 euro dalla cassa. Nella quarta rapina, due uomini, dietro la minaccia di una pistola, hanno sottratto 350 euro a un passante che aveva appena prelevato da uno sportello automatico delle Poste. L’ultimo episodio riguarda la rapina a una tabaccheria: in due, travisati da passamontagna e armati di pistola, hanno prelevato la cassa, dopo una colluttazione con i proprietari, colpiti con calci e pugni. Fondamentali nelle indagini l’analisi delle immagini raccolte dagli impianti di video sorveglianza, le testimonianze delle vittime e i riferimenti alla targa dell’auto utilizzata.