CATANIA – Una 46enne è stata denunciata dalla polizia per l’aggressione a due infermieri dell’ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di neurologia. Gli agenti l’hanno bloccata mentre era in evidente stato di agitazione. I presenti hanno raccontato che la donna si è infuriata perché non condivideva il trattamento prestato alla madre, ricoverata proprio in quel reparto. Gli infermieri sono stati anche minacciati di morte.