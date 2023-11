Catania in piazza per Chiara e Giulia

CATANIA – A Catania decine di persone si sono ritrovate in via Etnea per una “passeggiata rumorosa” contro la violenza sulle donne. La morte di Giulia Cecchettin ha smosso cortei in tutta Italia e anche a Catania cittadini e associazioni si sono mobilitati, tra slogan e urla.

(video di Società storica catanese)

Contemporaneamente in via Androne si sono ritrovati in centinaia per la marcia dedicata a Chiara Adorno, la studentessa di Sortino morta a Catania il 7 novembre in un incidente alla circonvallazione, travolta da una moto e una macchina. Il corteo è partito da piazza Santa Maria di Gesù. Tanti gli studenti, che chiedono alle istituzioni un intervento immediato, ma l’appello è soprattutto agli automobilisti affinché rispettino i limiti di velocità. La marcia è proseguita per via Androne fino ad arrivare alla facoltà di scienze biologiche, in silenzio, con in mano candele a illuminare il percorso.