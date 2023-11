A Catania la ‘bomboniera’ con uno strano profumo

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 43enne catanese perché beccato ai domiciliari con oltre mezzo kilo di marijuana. La scorsa notte una pattuglia si è presentata in viale Grimaldi, a Librino: i militari hanno notato in casa una vetrinetta nel soggiorno, al cui interno erano collezionate diverse bomboniere; si intravedeva però anche un barattolo in plastica, che chiaramente stonava con gli altri oggetti.

In effetti conteneva una trentina di bustine con l’erba, per un peso complessivo di poco meno di 150 grammi. A quel punto è stato perquisito tutto l’appartamento: in un mobiletto sul balcone, dove probabilmente avveniva lo spaccio, c’erano altre due buste di plastica piene di marijuana, già suddivisa in 40 dosi pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 450 grammi. Nello stesso mobiletto i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e un telefono cellulare con due sim card, in sostanza tutti gli “attrezzi da lavoro” occorrenti per l’attività di spaccio. Per il 43enne, che aveva l’obbligo di braccialetto elettronico, scatterà l’aggravamento della misura.