L’Etna accelera, cenere su Milo

CATANIA – Attività parossistica in corso sull’Etna dal cratere di Sud-Est con l’emissione di cenere che ricade su Milo. E’ quanto emerge dalle osservazioni degli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania sulla nuova fase dell’eruzione. Il tremore vulcanico è ulteriormente aumentato restando localizzato in corrispondenza del cratere di Sud Est. Anche l’ampiezza del segnale infrasonico è aumentata e gli eventi restano localizzati prevalentemente al Sud-Est. Il bollettino di allerta per il volo diramato dall’Ingv resta arancione. L’attuale fase eruttiva dell’Etna, al momento, non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.