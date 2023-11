PALERMO – Fa benzina a un distributore di benzina e la macchina poco dopo va a fuoco. E’ successo a Palermo in un impianto di rifornimento in viale Regione Siciliana Sud Est, all’altezza di via Altofonte. Un 65enne, dopo aver fatto il pieno alla sua Fiat Stilo, ha messo in moto la vettura che pochi istanti dopo, in seguito a un surriscaldamento, ha iniziato a produrre fumo e fiamme. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Fortunatamente nessuna conseguenza per l’automobilista.