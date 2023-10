“Voci offensive, spogliatoio è unito”

Tabbiani

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Luca Tabbiani, alla vigilia della partita casalinga con l’Avellino, in programma domenica alle 16 (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 15.30 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dal Massimino per il racconto del match, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp).

CONFRONTI. “E’ normale che ci siano, sia tra me e i ragazzi sia tra me e la società. Si fanno delle valutazioni su ciò che accade in ogni partita. Mercoledì non abbiamo espresso le stesse cose mostrate con il Taranto non riuscendo a offrire una prestazione di alto livello. Al momento siamo troppo discontinui. Le voci? Ognuno può dire quello che vuole, ma nello spogliatoio c’è unita d’intenti”.

FIDUCIA. “Non è corretto fare girare certe voci, così si tocca la professionalità dei giocatori e la mia umanità. Penso sia irrispettoso ipotizzare che un gruppo possa andare contro il suo allenatore. Ho la certezza che i ragazzi diano il massimo per me e per il Catania: sono pronto a buttarmi nel fuoco su questo. Un conto è fare la scelta sbagliata, come accaduto in un paio di occasioni per il 2-0 col Monterosi, un altro pensare che qualcuno possa averlo fatto apposta”.

AVELLINO. “Partita che si prepara da sola contro una squadra che sta andando bene ed ha saputo risolvere nei minuti finali alcune gare, cosa che invece a noi non è riuscita. Ogni match qui viene visto come cruciale, ma è giusto che sia così”.

ASSENZE. “Viviamo una situazione particolare dall’inizio dell’anno. Domenica avevamo fuori tre centrocampisti, ora sono fuori due attaccanti. Non aiuta, anche se non cerco alibi. Qualche difficoltà a livello numerico dall’inizio dell’anno la abbiamo. Chi si è appena fatto male deve sottoporsi a esami più accurati. Rocca verrà convocato, per Zanellato e Deli vedremo nei prossimi giorni. Quaini è a posto, Chiarella è abile a tutti gli effetti”.

ESCLUSIONI. “Esclusioni? In ogni ambiente di lavoro ci sono delle regole da rispettare. Tutti possono sbagliare, ma non significa che quel giocatore non esista più. De Luca domenica sarà convocato. Rizzo? Possono succedere delle cose e si possono prendere dei provvedimenti. E’ compito della società fare osservare le regole. Non nascondiamo niente. Ci sono problemi come in tutti i posti, ma qui vengono amplificati”.