CATANIA – Operazione congiunta tra polizia e vigili urbani in via del Rotolo a Catania dove sono stati controllati tutti i camion attrezzati per la vendita di panini: per quattro di loro sono scattate le sanzioni e sequestrati tavoli e sedie che occupavano abusivamente il suolo pubblico. Controllate, inoltre, le licenze ai titolari di 14 giostre collocate tra piazza Nettuno e via Del Rotolo. In zona sanzionato un parcheggiatore abusivo, sorpreso in piazza Tricolore.