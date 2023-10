BIANCAVILLA (CATANIA) – A casa di due fratelli di Biancavilla, i carabinieri hanno trovato 4 piante di canapa indiana dell’altezza di un metro circa. Durante la perquisizione effettuata dopo alcuni appostamenti precedenti, i militari hanno scoperto in 3 secchi di plastica, circa 1 kilo e mezzo di marijuana, tre bilancini di precisione e bustine di plastica per la

suddivisione della droga in singole dosi. In casa anche 800 euro in banconote di vario taglio, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due fratelli di 42 e 45 anni sono quindi stati arrestati in flagranza per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il 45enne è stato sottoposto ai domiciliari.