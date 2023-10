CATANIA – E’ cominciata a Catania l’edizione 2023 della Fiera dei morti che si tiene nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell’Amts fino al prossimo 5 novembre. Presenti 150 stand di venditori provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione. C’è anche uno spazio per i giochi dei bambini e un’ampia area di ristorazione. La fiera rimarrà aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle 9 alle 24 e nei giorni feriali dalle 9 alle 22.30.

Per agevolare il percorso della linea Amts che per l’occasione collega il parcheggio nord di Via Fontanarossa con il centro cittadino, l’amministrazione comunale ha adottato provvedimenti di circolazione: è istituito il senso unico di marcia in via Amerigo Vespucci nel tratto e nel senso da via Amerigo Vespucci a via Officina Ferroviaria; il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti al trasporto dell’invalido che espone l’apposito contrassegno in via Forcile, lato ovest, slargo antistante l’ingresso della fiera, per complessivi 31 stalli. Con la stessa ordinanza è stata istituita riserva di sosta ai cicli e motocicli in via Forcile, lato ovest, slargo antistante l’ingresso della fiera, lato sud e il divieto di fermata per tutti i veicoli nella stessa, da ingresso laterale ex mercato ortofrutticolo, a innesto svincolo Asse dei servizi.