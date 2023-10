Turisti derubati alla Plaia, vacanza salvata dall’iPad

CATANIA – Esperienza a lieto fine per una coppia di turisti polacchi di 32 e 29 anni che, prima di prendere l’aereo per tornare a casa, aveva scelto la Plaia per una passeggiata romantica. La coppia, a bordo di un’utilitaria a noleggio, aveva visitato la città e, prima di ripartire, aveva deciso di godersi il sole dell’isola passeggiando lungo la spiaggia. Dopo aver parcheggiato l’auto lungo il viale Kennedy, i due si erano incamminati verso il mare, lasciando nel portabagagli le valigie che, oltre agli indumenti, contenevano monili in

oro, passaporti, portafogli e anche un iPad, per un valore di circa 5000 euro.

Al ritorno la coppia si è accorta che era stata derubata, per cui ha chiamato i carabinieri raccontando l’accaduto. E’ stato proprio grazie all’iPad che i militari hanno rintracciato ladri e refurtiva, chiedendo ai turisti di attivare la funzione Gps del portatile. Così, seguendo la localizzazione dell’apparecchio, sono arrivati nel quartiere San Cristoforo, fino a casa di un 29enne già noto per i sui trascorsi giudiziari. Il giovane è stato sorpreso proprio mentre era intento a disfare le valigie ed è stato denunciato per ricettazione, mentre i bagagli e il denaro sono stati riconsegnati ai due turisti.