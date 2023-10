Tragedia del mare nel Trapanese: “Ho visto i corpi galleggiare”

MARINELLA DI SELINUNTE (TRAPANI) – Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, a Castelvetrano, dove si è spiaggiata l’imbarcazione utilizzata per la traversata da decine di migranti. Sono stati recuperati 5 cadaveri: la conferma arrivata dalla guardia costiera. I cinque corpi sarebbero arrivati sulla spiaggia trasportati dalle correnti. Nello specchio d’acqua antistante il luogo del ritrovamento sono in corso le ricerche con i mezzi della guardia costiera e guardia di finanza. Durante le operazioni sono stati fermati 18 migranti mentre tentavano di allontanarsi. Il racconto doloroso del gestore del ristorante sul mare ‘La pineta’, Giuseppe Rizzuto che ha parlato con uno dei superstiti: “Stamattina mi ha chiamato il custode avvertendomi che c’era un migrante tunisino che piangeva, sono arrivato e mi ha raccontato quanto è successo”.

Il giovane a piedi ha percorso quasi 2 km a piedi per raggiungere il ristorante. “In lacrime mi ha raccontato che sono partiti tre giorni addietro dalla Tunisia e a bordo c’erano anche donne e ragazzi – dice Rizzuto – prima di raggiungere la costa la barca si sarebbe quasi capovolta e alcuni migranti sarebbero finiti a mare”. Il superstite ha raccontato a Rizzuto altri momenti tragici dello sbarco: “Quelli caduti in acqua hanno cercato di aiutarsi tra di loro – mi ha raccontato il giovane – lui ha bevuto acqua e non appena ha toccato terra si è girato verso il mare e sostiene di avere visto 15 corpi galleggiare…”. Il ragazzo è stato poi recuperato dai carabinieri.

Mentre continuano le ricerche in mare e a terra dopo il naufragio, sono state fermate 23 persone a Menfi e 8 a Castelvetrano che si sarebbero trovate sul barcone. I vigili del fuoco sono saliti sul barcone spiaggiato e hanno verificato che all’interno non vi fossero morti. I pompieri hanno portato via sei bidoni di nafta e una bombola del gas.