“Via Reclusorio del lume è una vergogna da anni”

Una lettrice di Catania segnala “un forte degrado da anni in via Reclusorio del lume. I portici presi come dormitori per stranieri. Si notano materassi, cibo, sporcizia, escrementi umani. I palazzi storici scarabocchiati, strade sporche e zero manutenzione stradale. I residenti lasciati a se stessi in queste condizioni”.

Sempre a Catania la deputata dell’Ars Ersilia Saverino (Pd) denuncia “ingressi delle abitazioni, fermate degli autobus e perfino alberi che diventano cassonetti abusivi dove abbandonare i rifiuti. Montagne di vecchi materassi, copertoni e mobili che invadono pure i marciapiedi. L’emergenza spazzatura nel capoluogo etneo prosegue, davanti agli occhi di migliaia di turisti, e all’orizzonte non si riesce a trovare una soluzione definitiva. Gli interventi della polizia municipale, che sanzionano gli incivili, finora non hanno portato a nessun risultato duraturo. Quindi serve un inasprimento delle pene”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook