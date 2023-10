AVOLA (SIRACUSA) – Un uomo di 48 anni e una donna di 43 durante una perquisizione della polizia nella loro casa ad Avola sono stati trovati in possesso di 57 grammi di cocaina, 360 euro in contanti (probabile provento dell’attività di spaccio) e un libro mastro con la contabilità. C’erano anche un sistema di videosorveglianza e un manganello a emissione di scariche elettriche, nascosto nel comodino. Il contatore era manomesso, allo scopo di rubare energia elettrica. Per impedire la perquisizione l’uomo ha scagliato il proprio cane di grossa taglia contro due poliziotti, rimasti feriti.