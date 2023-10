Fuga contromano: presi i due pusher catanesi

PATERNO’ (CATANIA) – Due pusher 21enni sono stati arrestati a Paternò dai carabinieri dopo un inseguimento. Erano a bordo di uno scooter Honda SH in via Fallica e alla vista dei militari hanno istintivamente rallentato la marcia, destando sospetti. Quindi hanno accelerato, cercando di far perdere le loro tracce scappando contromano, ma l’intenso traffico e la reazione immediata del capo pattuglia hanno consentito di fermare i due fuggitivi.

Durante la perquisizione è stata recuperata, ben nascosta nel vano sottosella dello scooter, una confezione di carta alluminio contenente 49 dosi di marijuana pronte per la vendita al dettaglio, mentre all’interno di un borsello uno dei due aveva 275 euro. Entrambi sono finiti ai domiciliari.