Catania: muore 20enne, donati gli organi

CATANIA – All’ospedale Garibaldi di Catania è stato eseguito un prelievo multiorgano da donatore deceduto per morte cerebrale. Il ventenne, che era ricoverato in gravissime condizioni cliniche in seguito a un trauma cranico, era già donatore di sangue. I familiari hanno acconsentito all’espianto. Sono stati ritenuti idonei il cuore (trapiantato in Puglia), il fegato (in Campania), il rene destro (donato all’Ismett di Palermo), il rene sinistro con pancreas e le cornee.

Un prelievo di alta complessità, durato più di 24 ore, con la collaborazione di tutte le equipe di chirurghi trapiantologi. Fondamentale anche l’apporto delle forze dell’ordine, che hanno permesso la staffetta dall’ospedale all’aeroporto.