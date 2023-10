Via l’estate al Nord, il bel tempo resiste al Sud

Mentre al Nord è in arrivo dall’oceano Atlantico il ciclone che in pochi giorni porterà via l’estate, le piogge non sono invece previste al Sud, dove all’inizio della settimana è atteso un calo delle temperature temporaneo che lascerà di nuovo un breve spazio al caldo, anche grazie ai venti di scirocco. Tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre, però, il nuovo ciclone dovrebbe provocare un diffuso ed esteso peggioramento del tempo su tutte le regioni, con piogge e calo delle temperature anche al Sud.

L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scenario meteorologico sul Mediterraneo centrale, fanno sapere i meteorologi di 3BMeteo, accompagnato dall’afflusso di correnti particolarmente miti per la stagione di estrazione nord-africana. Le condizioni meteorologiche assumono, dunque, connotati quasi estivi su Campania, Calabria e Sicilia che risentono di una lunga serie di giornate soleggiate e temperature ben al di sopra delle medie climatiche, fino a 27-30°C nei valori massimi. Mari generalmente calmi o poco mossi. Un nuovo possibile cambio di scenario è atteso non prima della prossima settimana.