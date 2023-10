SCOGLITTI (RAGUSA)- Un tunisino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Scoglitti, nel Ragusano, per spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di circa 115 grammi di hashish e 30 di cocaina suddivisi in involucri in cellophane trasparente pronti per la vendita. Durante una perquisizione nel garage della sua abitazione di Vittoria sono stati inoltre sequestrati 1.335 euro in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuti provento della vendita di droga. L’uomo è stato condotto nel carcere di Ragusa. Il gip ha convalidato l’arresto ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.