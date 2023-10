Multe per oltre 58 mila euro ai titolari di 2 cantieri

MESSINA – I carabinieri di Mistretta e Messina Sud hanno controllato due cantieri edili di Capizzi e Roccalumera, nel Messinese. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno accertato alcune violazioni, tra cui la mancanza di installazione dei parapetti vicino gli scavi e di misure tecniche necessarie ad eliminare o ridurre al minimo la pericolosità delle fonti elettriche, nonché la mancata formazione degli operai sui rischi per la salute e la sicurezza e altro ancora. Entrambi i titolari dei cantieri sono stati denunciati e a loro carico sono state elevate sanzioni per oltre 58 mila euro, con le contestuali sospensioni delle attività dovute alle gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dei controlli, tutti gli operai sono risultati in regola con i contratti, mentre due lavoratori impiegati nel cantiere di Roccalumera sono stati denunciati per aver utilizzato attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di legge.