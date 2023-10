Stretta su furbetti della luce e ambulanti abusivi

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa, supportati da personale delle società E-Distribuzione e Sidra, hanno effettuato verifiche tecniche in alcune abitazioni nel quartiere del Villaggio Sant’Agata e hanno denunciato per furto aggravato 5 residenti per sottrazione indebita di energia elettrica e di acqua. In particolare, 4 utenze presentavano allacci abusivi alla rete elettrica pubblica mentre, in un caso più emblematico, un soggetto che aveva già subito il ‘taglio’ della fornitura elettrica per mancato pagamento delle bollette, aveva ovviato attraverso la manomissione del contatore con il metodo del by pass. Il danno economico stimato per la società E-distribuzione ammonta, complessivamente per le 5 utenze, a circa 38.000 euro. Due dei 5 denunciati, oltre a consumare energia elettrica gratis, approfittavano abusivamente anche della fornitura di acqua.

Sono stati anche controllati alcuni ambulanti in viale Librino e viale Grimaldi per verificare il possesso dei requisiti previsti per la vendita dei prodotti, e in particolare se fossero in possesso della concessione comunale per l’occupazione del suolo pubblico. Sono stati così scoperti tre commercianti abusivi di prodotti ortofrutticoli, di cui uno pregiudicato e uno già noto alle forze dell’ordine, che operavano in assenza delle autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita, oltre a essere privi di qualsiasi titolo per l’occupazione della sede stradale. Sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 4.403 euro e sequestrati circa 80 chili di frutta e verdura, successivamente devoluti a un ente di beneficenza.