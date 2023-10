“Dobbiamo conquistare la fiducia dei cittadini”

CATANIA – Il nuovo questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha incontrato stamane i giornalisti nella questura del capoluogo etneo. Bellassai succede a Vito Calvino, destinato alla questura di Palermo. “Come Polizia di Stato abbiamo un dovere assoluto, quello di conquistarci la fiducia del cittadino – ha detto Bellassai – e questa fiducia la dobbiamo conquistare quotidianamente con un’azione di presenza sul territorio che dia i risultati ai quali i cittadini aspirano, ed è attraverso la fiducia conquistata della collettività che noi speriamo di aumentare la collaborazione del cittadino”.

“La sicurezza oggi è in capo a noi, Polizia di Stato, forze di polizia, prefetto – ha continuato Bellassai – ma si può fare bene soltanto con la collaborazione di tutti e questo è quello a cui noi aspiriamo. Io penso che lo sforzo che è stato fatto a Catania sia stato importante ma questo non vuol dire che non si può fare meglio; si deve fare meglio. Io sono un assoluto assertore della possibilità di ottenere sempre risultati migliori e credo che si possa e debba fare e quindi vedremo di rispondere a questa esigenza di maggiore presenza nel territorio. Mi rendo conto che la nostra presenza nel territorio è fondamentale per il cittadino. La sicurezza percepita si fa anche in questa maniera. Mi auguro che si possano dare delle risposte concrete da questo punto di vita in tempi relativamente brevi”.