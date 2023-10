TRAPANI – “Per raggiungere la tonnara di Scopello e tutta l’area fino alla riserva dello Zingaro bisogna attraversare il borgo, a causa della chiusura di una strada per il rischio di caduta massi in corrispondenza della doppia curva”. Ad annunciarlo è il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto. L’area è stata sgomberata dai detriti riversatisi su strada, ma i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo hanno effettuato un sopralluogo e indicato il rischio di caduta massi. Aggiunge Fausto: “Trattandosi di strada provinciale, l’intervento di messa in sicurezza dovrà essere effettuato dal libero consorzio con cui ho già parlato. Auspico che il ripristino avvenga quanto più celermente possibile considerata l’importanza dell’arteria, strategica per raggiungere frequentati nostri luoghi di pregio come la riserva dello Zingaro”.