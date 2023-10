TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di un chilo di cocaina. I due, un 44enne e una 27enne palermitani, sono stati fermati a un posto di blocco dei carabinieri nella frazione di Rilievo nel comune di Misiliscemi. Da subito il comportamento dei due ha destato sospetto per l’atteggiamento nervoso e guardingo. Nel corso della perquisizione personale e veicolare i militari hanno trovato, nascosti nell’abitacolo, un involucro di cocaina. Entrambi sono stati arrestati e sottoposti rispettivamente alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari.