Scuola presa di mira: due furti in dieci giorni

PALERMO – I ladri in dieci giorni hanno messo a segno due furti nella scuola Terenzio, che fa parte dell’istituto Sferracavallo-Onorato. Sono state portate via due lavagne multimediali utilizzate dagli studenti delle medie per le attività didattiche. Ad accorgersene è stato il personale alla riapertura dei cancelli. Alcuni giorni fa i ladri erano entrati e avevano portato via una smart tv.

“Per la seconda volta nel giro di pochi giorni – dice la madre di uno studente – i ladri sono entrati e hanno rubato un’altra smart tv. Aggiungiamo anche questo a tutto ciò che per ora sta caratterizzando Sferracavallo. Rubare è deplorevole, rubare in una scuola, ai ragazzi, ai bambini lo è ancora di più. Subire un furto significa subire una violenza, in un quartiere che ultimamente di violenze ne sta subendo troppe. Bisogna correre ai ripari, bisogna difendere questo territorio che amiamo”. Sull’episodio indaga la polizia.