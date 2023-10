Etna: turista scivola, salvata dal Soccorso alpino

Intervento di soccorso nella zona dei Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Siciliano, intervenuti in tarda mattina, allertati dal 118, per il recupero di una turista americana di 67 anni. La donna, scivolata alla base dei Sartorius, i due antichi coni vulcanici vicini al Rifugio Citelli, è stata individuata dalla squadra di soccorso grazie alle indicazioni fornite da un suo amico.

La turista aveva una frattura alla caviglia sinistra, causata dalla caduta: immobilizzatole l’arto interessato, è stata trasportata con la barella fuori dal sentiero consegnata alle cure dei medici che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina.