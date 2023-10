MESSINA – I vigili del fuoco di Messina sono intervenuti, a Briga Marina, per spegnere un incendio in un appartamento divampato in seguito allo scoppio di una bombola di gpl. I due anziani che si trovavano all’interno dell’appartamento sono stati soccorsi prima dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco. Sul posto è stata inviata dalla sede centrale una squadra con auto pompa serbatoio, un’autobotte, una autoscala, il carro autorespiratori e il funzionario di servizio.