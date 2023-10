Scontro violentissimo: un morto ed un ferito grave

CAMPOBELLO DI LICATA (AGRIGENTO) – Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita dopo che, alle 6,45 circa, lungo la strada statale 123, in territorio di Campobello di Licata, c’è stato uno scontro fra un trattore e una Fiat Punto. Il tamponamento è stato violentissimo ed entrambi i mezzi si sono ribaltati. Il conducente del trattore, che trainava un carrello, Calogero Ciotta, agricoltore di 59 anni, è stato sbalzato ed è morto sul colpo. L’automobilista, un uomo di 66 anni, è rimasto invece gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale al “Sant’Elia” con l’elisoccorso del 118 che si è alzato in volo da Caltanissetta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri.