Catania-Taranto 1-0

Formazioni e risultato aggiornato in tempo reale (calcio d’inizio alle 16.15). Su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp (3427712855).

Catania (4-4-2): Bethers, Bouah, Castellini, Curado, Mazzotta, Chiricò, Ladinetti, Zammarini, Marsura, Di Carmine, Bocic. A disposizione: Albertoni, Rapisarda, Lorenzini, Maffei; Zanellato, Rizzo; Chiarella, Sarao, Dubickas. All. Tabbiani.

Taranto (3-5-2): Vannucchi; De Santis, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Romano, Calvano, Zonta, Panico; Kanoute, Cianci. A disposizione Loliva, Di Serio, Ferrara, Bonetti, Samele, Bifulco, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone. All. Capuano.