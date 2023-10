Alcol ai minori, sporcizia e nessuna licenza

PALERMO – Nuovi controlli sulla movida a Palermo. Gli agenti di polizia, carabinieri, i finanzieri e la polizia municipale sono stati impegnati in decine di controlli in via Maqueda, via Napoli, via Candelai, Piazza Villena, Piazza Sant’Anna, via Cassari, via Chiavettieri, piazza Caracciolo e nella borgata marinara di Sferracavallo. Sono state identificate 64 persone di cui 18 con precedenti. Nella zona dei Candelai, la polizia di Stato, la polizia municipale e personale dell’Asp hanno denunciato il titolare di un pub per somministrazione di alcolici a minorenni, con sanzioni del valore di 4000 euro, e accertate violazioni legate all’occupazione ed arredamento di suolo pubblico, senza autorizzazione, che comporteranno sanzioni per altri 473 euro. La guardia di finanza, nella zona di via Maqueda, ha proceduto al controllo di 4 attività commerciali dove sono state identificate 6 persone. Sono stati elevati due verbali per il mancato rilascio dello scontrino.

Nella zona della Vucciria, carabinieri e polizia municipale hanno effettuato verifiche e riscontri su un pub dove sono emerse gravi violazioni igienico sanitarie. Si è proceduto, pertanto, al sequestro preventivo dei locali, delle attrezzature e delle derrate alimentari ed alla chiusura dell’attività, con apposizione di sigilli. Il valore delle sanzioni è di 6000 euro. Nell’esercizio c’erano due lavoratori che non avevano gli attestati professionali. Infine, nella borgata marinara di Sferracavallo, la polizia stradale e del commissariato “San Lorenzo”, ha proceduto a capillari controlli nei confronti di automobilisti, anche attraverso l’utilizzo di alcol test ed etilometro. Sono state identificate 22 persone e controllati 9 veicoli. A un automobilista è stata contestata la guida in stato di ebbrezza con decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione.