Rimprovera 2 ragazzi: lo accoltellano

PALERMO – Ha rimproverato due ragazzi che disturbavano i passanti nella borgata di Mondello a Palermo. I due giovanissimi hanno finto di andare via ma sono tornati con altri amici e lo hanno picchiato e ferito con un coltello. E’ successo in via Torre di Mondello, la strada che costeggia il porticciolo. Il trentenne ha riportato ferite su tutto il corpo. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono arrivati e hanno notato il branco, circa 10 ragazzini, che non appena hanno sentito le sirene sono scappati. I poliziotti hanno quindi chiesto l’aiuto di altre pattuglie e si sono fermati a soccorrere il trentenne che aveva il volto tumefatto e perdeva sangue.