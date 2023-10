Pazzesco a Catania: auto nella fontana

CATANIA – Incidente a dir poco rocambolesco davanti alla stazione di Catania: una donna di 58 anni ha perso il controllo della macchina ed è finita dentro la fontana di Proserpina. Era da sola e non si sarebbe fatta niente di grave. E’ stata portata all’ospedale Cannizzaro in codice giallo, con qualche contusione. I maggiori danni sarebbero per il bordo del monumento, mentre le statue non sarebbero state intaccate.

GUARDA LE FOTO

Secondo il racconto di una ragazza, che avrebbe rischiato di essere investita dalla Opel Corsa, la signora era impegnata al telefono e guidando ad alta velocità si sarebbe distratta, finendo nella fontana. In base a quanto sostiene invece la figlia della donna al volante, accorsa sul posto, la madre prenderebbe farmaci che provocano sonnolenza: questa, secondo la giovane, potrebbe essere la causa dell’incidente.

L’insolita visione ha provocato l’assembramento di una gran folla. Ne ha risentito il traffico, con lunghe code a partire dagli archi della marina.