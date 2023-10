Non ce l’ha fatta Antonino Crispo, ottantenne di Scordia, ex vigile urbano, che ieri pomeriggio è caduto da un soppalco di 4 metri mentre stava raccogliendo le olive nel terreno della sua abitazione in via Berlinguer dove viveva con la moglie. L’anziano è morto all’ospedale San Marco di Catania subito dopo il ricovero.