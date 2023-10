RAGUSA – Un 27enne, M.A., è stato arrestato dalla polizia a Ragusa per detenzione di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione insieme con unità cinofile gli agenti in casa hanno scoperto un locale sotterraneo dove c’era una coltivazione indoor di canapa indiana, dotata di lampade, ventilatori, deumidificatori e impianti di irrigazione per far crescere piante contenute in 19 grandi vasi di terracotta. Gli agenti hanno sequestrato complessivamente 4 kg di marijuana, 200 grammi di infiorescenze di marijuana poste a essiccare su uno stendibiancheria e un barattolo in plastica contenente circa 9 grammi della stessa sostanza. L’arresto è stato convalidato e al giovane è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.