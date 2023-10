In fuga a San Berillo sull’auto rubata: bloccati

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato due catanesi rispettivamente di 30 e 42 anni, per ricettazione. I militari, durante il pattugliamento nel quartiere San Berillo, hanno notato una Renault Twingo con i due a bordo in piazza Turi Ferro. Alla vista dei carabinieri, la coppia con l’auto ha accelerato la marcia per allontanarsi ed evitare un possibile controllo. Tempestiva la reazione dei carabinieri che, con sirene e lampeggianti accesi, si sono subito messi all’inseguimento. Il conducente, vistosi braccato, ha arrestato la corsa del mezzo fuggendo a piedi, mentre il passeggero 42enne è stato fermato dai militari durante la fuga.

E’ stato divulgato via radio un identikit del fuggitivo alla Centrale operativa di Catania, che ha subito diramato le ricerche. Dopo alcuni minuti, a poche centinaia di metri dalla piazza dove era stata bloccata la macchina, lungo la via Di Sangiuliano, il fuggitivo 30enne è stato riconosciuto da un’altra pattuglia di carabinieri, che lo ha subito fermato e perquisito trovando nella tasca del suo giubbino proprio la chiave della Twingo. L’auto è risultata rubata qualche giorno prima a un 38enne di Catania.