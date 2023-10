GRAVINA DI CATANIA – I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, insieme ai colleghi della Compagnia di Gravina di Catania, hanno denunciato un 29enne catanese, titolare di una ditta con sede legale a Pedara, per avere omesso di predisporre adeguate protezioni nei lavori in quota all’interno di un cantiere edile a Gravina di Catania. I militari, nel corso del controllo, hanno inoltre individuato un lavoratore in nero, l’unico presente. I carabinieri, quindi, hanno anche elevato nei suoi confronti ammende per complessivi 7.800 euro e sanzioni amministrative per 3.600 euro. Sono stati inoltre recuperati contributi previdenziali e assistenziali per un importo di 800 euro.