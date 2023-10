ENNA – Un sit-in davanti al carcere di Enna per protestare contro la carenza si organico è stato organizzato dagli agenti della polizia penitenziaria di tutte le sigle sindacali, Sappe, Osap, Uil-Pa, Uspp, Fns-Cisl, Cgil-Fp, Fsa-Cnpp. Una delegazione dovrebbe incontrare il prefetto di Enna. “Siamo alla stremo – dicono i rappresentanti sindacali – pochi agenti che non riescono a coprire i turni, problemi per la sicurezza, turni massacranti di 12 ore e problemi di sicurezza personale a causa dei tanti detenuti con problemi psichiatrici che adesso affollano il carcere. A rischio anche tutte le attività, dalla scuola ai corsi professionali”. I sindacati denunciano che la pianta organica redatta dal ministero è sottodimensionata perché non risponde alle esigenze del numero di detenuti presenti a Enna.