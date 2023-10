Raggira anziane sorelle e si fa nominare unico erede

RAGUSA – La guardia di finanza di Ragusa ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un uomo, residente nella provincia, per il reato di circonvenzione di incapaci. L’uomo, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, avendo ottenuto il pieno controllo delle finanze di due anziane sorelle, attraverso la cointestazione dei conti correnti, ha prelevato continuamente denaro ed effettuato ricariche su carte prepagate a lui intestate. Lo stesso è riuscito a farsi nominare unico erede.

Il raggiro si sarebbe compiuto anche grazie allo stato di isolamento in cui era riuscito a indurre le vittime, gravate da diverse patologie, nubili, senza figli, né parenti prossimi. Alla morte delle due sorelle, l’indagato ha acquisito la proprietà dell’intero e ingente patrimonio appartenuto alle stesse, costituito da titoli azionari, terreni e fabbricati, oltre ai contanti ancora giacenti sui conti correnti. Il gip del tribunale di Ragusa ha disposto il sequestro preventivo di somme per 342.000 euro, oltre a tutti i beni mobili (azioni) e immobili (terreni e fabbricati) provenienti dalle successioni ereditarie per un valore stimato in oltre 630.000 euro.