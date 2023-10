Beccato con la cesoia a tagliare catena da una bici

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per tentato furto aggravato un pregiudicato 40enne. I militari di pattuglia lungo il corso Italia, all’altezza del corviale Vittorio Veneto, hanno notato il quarantenne intento ad armeggiare vicino a una bicicletta elettrica. Lo hanno visto chino sulla bici mentre, brandendo una cesoia, ‘lavorava’ sulla catena di sicurezza con l’intento di tagliarla per ‘liberare’ la bici, legata a uno dei pali del semaforo. I carabinieri lo hanno così subito bloccato. Nel frattempo, è arrivato il proprietario della bicicletta, un giovane gambiano che riferiva di aver fissato mezz’ora prima la sua bici, con catena e lucchetto, al palo del semaforo e di essersi recato in una struttura sportiva poco distante. Avvisato da alcuni colleghi della palestra, si è precipitato correndo a controllare se si trattasse proprio della sua bici. Per il 40enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.