PALERMO – Due giovani di 18 e 21 anni sono stati arrestati dagli agenti della polizia ferroviaria per furto aggravato in concorso. I poliziotti sono intervenuti tra le stazioni di Roccella e Ficarazzi dove, poco prima, un capotreno aveva segnalato la presenza di tre ragazzi intenti ad armeggiare con degli attrezzi lungo la linea ferroviaria. I tre non appena hanno visto gli agenti sono fuggiti. Due di loro sono stati sopresi nascosti tra le siepi.

Nel corso del sopralluogo è stato accertato che i tre hanno divelto delle canaline per sfilarne i cavi di rame, parte dei quali erano già stati sguainati, recuperando in totale circa 30 chili di rame, poi restituiti a Rfi. Nel corso dell’intervento sono stati trovati e sequestrati gli attrezzi utilizzati per rubare il rame e un coltello a serramanico che uno dei due sospetti custodiva in una tracolla. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. Sono in corso indagini al fine di individuare il terzo complice.