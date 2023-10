Contromano e senza patente a Catania

CATANIA – Un 18enne senza patente ed un 16enne sono stati denunciati dai carabinieri la notte scorsa a Catania dopo essere stati visti viaggiare contromano a bordo di una Smart for two lungo Viale Artale Alagona. Sono stati bloccati in via Gabriele d’Annunzio al culmine di un inseguimento nel quartiere Picanello quando la loro auto ha urtato frontalmente una vettura parcheggiata.

Il conducente 18enne ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto. Il minorenne è stato bloccato mentre si trovava ancora in auto. I militari hanno accertato che il conducente era scappato perché senza patente. Dell’accaduto sono stati informati i magistrati della Procura ordinaria e della Procura per i Minorenni di Catania.