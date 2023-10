“La relazione con Andrea Giambruno finisce qui”

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social, dopo la tempesta mediatica sul compagno a causa dei fuori onda trasmessi da Striscia la notizia. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”, ha aggiunto Meloni che avverte: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. Meloni prosegue: “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”, conclude.

Immediati i messaggi provenienti dal mondo politico rivolti alla Meloni, di vicinanza per un momento così delicato. Meno formale il messaggio di Fiorello su ‘Aspettando viva Rai2’ che ha detto, poco prima che la premier scrivesse sui social della fine della sua relazione: “Biden continua la sua missione di pace, per cui oggi incontrerà Giambruno e la Meloni”. Lo showman poi si è diretto così al ‘first gentleman’: “Dimmi la verità, Giambruno, mettiti una mano sul ciuffo… sei iscritto al PD? Perché non si spiega ‘sta cosa…”. Quello che Fiorello non sapeva, è che poco dopo la premier avrebbe annunciato la fine della relazione con il giornalista Mediaset, spiegando che le strade dei due erano divise da tempo. Anche Antonio Ricci ha voluto dire qualcosa sulla vicenda: “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”.