“Con uno straordinario incremento del 419% di iscritti rispetto al 2022 si è conclusa il 30 settembre la campagna di tesseramento di Fratelli d’Italia in Sicilia”. E’ quanto si legge in una nota del partito. Sono 24.132 i tesserati del 2023 nell’isola a fronte dei 5.688 dell’anno precedente, “un risultato che certifica la crescita esponenziale nell’Isola del partito del premier Giorgia Meloni”. “E’ un risultato eccezionale – dicono Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, rispettivamente coordinatori regionali di FdI per la Sicilia orientale e occidentale – che testimonia il crescente radicamento di Fratelli d’Italia in Sicilia e l’eccellente lavoro svolto dai nostri dirigenti e militanti nel veicolare la buona azione di governo di Fratelli d’Italia. Ora si aprirà la stagione dei congressi cittadini e provinciali, un momento di confronto politico e di ascolto della base, coerente con l’impostazione di un partito che, oltre alla credibilità e alle capacità mediatiche del suo leader indiscusso Giorgia Meloni, vuole dotarsi ancora di più di una struttura organizzativa sempre più efficace”.