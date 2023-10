Questioni di cuore? A Catania c’è il camion

CATANIA – Riparte a grande richiesta la Campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck tour Banca del cuore 2023”. Catania ospiterà il camion della prevenzione da oggi a mercoledì prossimo. Gli screening cardiologici sono gratuiti e sono volti non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione dei principali fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, ma anche e soprattutto ad aiutare la popolazione a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.

Il jumbo truck sarà disponibile dalle 9 alle 19 in piazza Università. La visita comprende: screening di prevenzione cardiovascolare con esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo HDL, rapporto colesterolo HDL/LDL, colesterolo LDL, colesterolo non HDL, glicemia fast, emoglobina glicata e uricemia; stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore; rilascio della card BancomHeart attiva.

Sempre a Catania domani e dopodomani il Policlinico-San Marco offrirà visite e consulenze algologiche gratuite con i medici specialisti del Aoup di terapia del dolore. Gli screening saranno effettuati su prenotazione (tramite e-mail all’indirizzo: [email protected] o al numero di telefono 095/4794490 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12) e fino a esaurimento dei posti disponibili dalle 8 alle alle 14 negli ambulatori della terapia del dolore nella “Main Street” dell’edificio B dell’ospedale San Marco, in viale Carlo Azeglio Ciampi, a Librino.