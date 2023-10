A Catania per i locali è un’altra musica

Nello scorso fine settimana, durante i servizi serali, i vigili di Catania hanno multato i titolari di tre locali in piazza Mazzini, via Di Sangiuliano e corso Italia, per aver violato le norme sulle riproduzioni musicali: il primo perché sprovvisto della relazione tecnica di impatto acustico (verbale di mille euro, più 173 euro per occupazione di 50 metri quadrati di suolo pubblico); gli altri due per aver prodotto emissioni sonore oltre la mezzanotte.

In via Padova e via Musumeci multe per occupazione abusiva di suolo pubblico per un fruttivendolo che aveva esposto i propri prodotti senza autorizzazione e per un ristoratore che aveva occupato lo spazio antistante con tavoli e sedie. In viale Librino, viale Grimaldi e via Merlino sanzioni per tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, ai quali sono stati contestati nove verbali amministrativi per oltre 10 mila euro. Disposto inoltre il sequestro della merce che era stata posta irregolarmente sul suolo pubblico, con successiva devoluzione in beneficenza.

Altri sette venditori ambulanti, in questo caso di prodotti non alimentari, sono stati sanzionati tra via Dusmet, via Etnea/Pacini e viale Grimaldi per occupazione abusiva di suolo pubblico e, in un caso, per trasformazione dell’attività itinerante in sede fissa. Domenica mattina la polizia municipale poi è ancora una volta intervenuta al mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena: anche qui multe per gli ambulanti che occupavano abusivamente il suolo pubblico e quattro sequestri di merce non alimentare a carico di ignoti che si sono dati alla fuga. L’intera area è stata bonificata e successivamente sanificata dagli operatori della nettezza urbana. In totale sono scattati verbali per oltre 14 mila euro.